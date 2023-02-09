Сенат ратифицировал договор с Узбекистаном о передаче осужденных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенат одобрил закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев, для подписания документа в течение нескольких лет велись переговоры, в результате стороны достигли общего соглашения.

«Документ предусматривает основания для передачи осужденного и отказа от него. Осужденный предоставляется в следующих случаях: если он является гражданином одной из двух стран, если его действия считаются преступлением в обеих странах, если остается время отбывания наказания не менее одного года, если обе страны не возражают против такого предоставления», - сказал Асет Чиндалиев в ходе пленарного заседания Сената.

Также он проинформировал, что в передаче осужденного будет отказано, если действия подрывают суверенитет и безопасность страны, противоречат национальному законодательству и если у осужденного есть финансовые обязательства, а также если еще идет судебный процесс или расследование.

«Осужденные предоставляются другой стороне по собственному желанию, если одним из главных условий договора является то, что осужденный должен подать заявление о намерении отбыть наказание в своей стране», - добавил Асет Чиндалиев.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ



