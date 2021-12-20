Сенат принял законопроект по разграничению между правоохранительными органами в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот Закон принят в целях реализации поручений нашего Президента. Данный документ является продолжением стратегической политики в направлении дальнейшего реформирования правоохранительной и судебной систем. Надеемся, что принятие закона позволит оптимизировать уголовно-процессуальное законодательство, устранить правовые пробелы, способствующие нарушению прав и свобод граждан», - сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты.

Как отмечено в заключении Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената, законопроект разработан в целях реализации поручений Главы государства по внедрению трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом на стадии досудебного регулирования, а также по поэтапному расширению компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов по уголовным делам.

Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан, а также законы Республики Казахстан «О нотариате» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности».

Основной задачей законопроекта является оптимизация правовых механизмов, предусматривающих эффективное применение уголовно-процессуального законодательства в целях быстрого раскрытия преступлений, привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших, и справедливого судебного разбирательства, а также повышения гарантий защиты прав граждан.