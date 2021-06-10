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    Сенат принял Закон о ратификации Соглашения по запускам ракет-носителей «Союз-2» с Байконура

    10 Июня 2021, 11:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената Парламента РК принят Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома «Байконур» ракет-носителей типа «Союз-2» для запусков космических аппаратов в северном направлении на приполярные орбиты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Представляя законопроект, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил, что Соглашение подписано 20 июня 2019 года в городе Нур-Султан. Соглашение регулирует порядок использования района падения отделяемых частей ракет-носителей «Союз-2» на территории Костанайской области. Запуски ракет-носителей «Союз-2» осуществляются в целях реализации международного проекта OneWeb, направленного на обеспечение всего мира широкополосным интернетом.

    «За использование района падения определена плата в размере 460 тысяч долларов за три запуска в год, которые будут поступать в акимат Жангельдинского района Костанайской области. В случае дополнительных запусков за каждый из них будет выплачиваться 50 тысяч долларов. Район падение будет использоваться в соответствии с договором сервитута», – сказал Б. Мусин.

    Министр также рассказал о том, в какой местности будут падать отделяемые части ракет и как будет обеспечена безопасность местных жителей. В течение 3-6 суток район падения будет закрыт, для обеспечения безопасности людей и домашних животных. В остальное время на передвижение в районе падения и использование его в качестве пастбища ограничений не будет. Проживание людей вне района падения является безопасным. В то же время, при каждом запуске ракет-носителей будет проводиться работа по гигиенической оценке окружающей среды вблизи района падения, с отбором проб.

    Как сообщил Б. Мусин, в сезон расплода сайги запуск ракет-носителей указанного типа с Байконура будет ограничен. В период использования района падения предусмотрено проведение ежегодного мониторинга животного и растительного мира. Согласно требованиям природоохранных организаций, в период апрель-июнь запуски ракет-носителей осуществляться не будут.

    После обсуждения депутаты проголосовали за принятие закона.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Освоение космоса Байконур Сенат Россия
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