Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Сенат принял закон «О промышленной политике»

    20 Декабря 2021, 13:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Законы «О промышленной политике» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам промышленной политики», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства на недавней церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» отметил важность принятия закона «О промышленной политике». При этом принятые сегодня законы предусматривают обеспечение промышленных инновационных предприятий отечественным сырьем и создание благоприятных условий для развития обрабатывающей промышленности. Также будут определены системные мероприятия государственного стимулирования промышленности. Мы надеемся, что принятие законов придаст новый импульс модернизации отечественной промышленности», - отметил Председатель Сената Маулен Ашимбаев.

    В свою очередь, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов пояснил, что основная цель законопроекта – увеличение производства конкурентоспособной, высокотехнологичной, экспортоориентированной продукции и обеспечение устойчивого развития обрабатывающей промышленности с переходом от сырьевой модели развития.

    В заключении Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената отмечено, что законопроект разработан в целях установления основополагающих принципов промышленной политики и регулирования общественных отношений, возникающих при формировании и реализации промышленной политики.

    Основными задачами законопроекта являются:

    - создание благоприятных условий для развития обрабатывающей промышленности, модернизации действующих и развития новых конкурентоспособных производств;

    - стимулирование эффективного внедрения инноваций и развития высокотехнологичных производств;

    - создание благоприятного индустриального климата в стране и сокращение импортозависимости посредством развития собственного производства;

    - совершенствование инвестиционного климата и развитие экспортного потенциала отечественных товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью;

    - диверсификация экономики и повышение конкурентоспособности промышленного производства, в том числе путем углубления переработки, технического перевооружения действующих производств.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Промышленность Экономика МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    29 рекомендаций разработали аудиторы для госорганов Казахстана
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу