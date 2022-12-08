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    Сенат принял закон касательно выхода женщин на пенсию в 61 год

    8 Декабря 2022, 12:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Законопроект направлен на совершенствование сферы государственной молодежной политики, формирование эффективной правовой основы комплексного регулирования общественных отношений, обеспечение занятости, создание необходимых возможностей для развития молодежи. В рамках законопроекта внесена поправка, направленная на увеличение возраста молодежи с 29 до 35 лет, что окажет влияние на повышение социальной активности молодежи», - сказал министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на пленарном заседании Сената.

    По его словам, внесены поправки, направленные на предоставление местным исполнительным органам новой компетенции по разработке и реализации программы по предоставлению льготного арендного жилья молодежи.

    Также законопроект предусматривает увеличение продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет; последовательное доведение размера минимальной базовой пенсии до прожиточного минимума – 70%, размера максимальной базовой пенсии – до 120%; установление пенсионного возраста для женщин до 2028 года на уровне 61 года; увеличение порога дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту с 46-кратного месячного расчетного показателя до 55-кратного.


    Фото: www.tagesspiegel.de

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Пенсия
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