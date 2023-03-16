Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Сенат принял уточнения республиканского бюджета на 2023 год

    16 Марта 2023, 12:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон об уточнении республиканского бюджета на 2023 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нами внесен ряд корректировок в бюджет для реализации поручений Главы государства. Данные средства будут направлены на приоритетные задачи, такие как развитие регионов, аграрный сектор, энергетика, решение социальных вопросов», - сообщил председатель Сената Маулен Ашимбаев.

    Как проинформировал заместитель Премьер-Министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, поступления бюджета составят 19,3 трлн тенге с увеличением на 1,5 трлн тенге. Дефицит сохранен на уровне 2,7% к ВВП. Расходы республиканского бюджета планируются в объеме 22,5 трлн тенге. В целом дополнительное увеличение расходов составляет 2,2 трлн тенге по нескольким приоритетным направлениям.

    Для финансирования социально значимых проектов национального масштаба и стратегически важных инфраструктурных проектов дополнительно будет привлечен целевой трансферт из Национального фонда в объеме 800 млрд тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Сенат Бюджет
    Новости по теме
    Новости по теме
    Каким отраслям отдадут приоритет при изменении системы налоговых льгот в РК
    Оптимизацию неэффективных и неработающих налоговых льгот требуют провести депутаты
    Маулен Ашимбаев и посол Израиля обсудили развитие партнерства между странами
    В ЕАЭС будут отслеживать перемещение поставок плодоовощной продукции: перечень содержит 35 видов
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров