Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.22 eur/kzt 485.09

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.04
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Сенат одобрил закон о сотрудничестве между странами СНГ в сфере авторского права

    11 Мая 2023, 10:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената одобрили Закон РК «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соглашение подписано на заседании Совета глав Правительств СНГ 12 ноября 2021 года в целях урегулирования вопросов использования объектов авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, а также в интернет-ресурсах на территории государств-участников СНГ; разработки и реализации мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного использования объектов авторского права и смежных прав; углубления сотрудничества уполномоченных (компетентных) органов с правообладателями; обмена информацией в сфере противодействия незаконному использованию объектов авторского права и смежных прав между уполномоченными (компетентными) органами; обеспечения на постоянной основе обмена учебной, методической и специальной литературой, а также результатами научных исследований по данной тематике, а также углубления сотрудничества в области охраны авторского права и смежных прав.


    Координация взаимодействия сторон Соглашения возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ. Финансовое обеспечение мероприятий по реализации Соглашения предусматривается осуществлять сторонами за счет и в пределах средств национальных бюджетов.

    Ожидаемыми результатами принятия Закона являются создание правовых механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, а также расширение торгово-экономических и культурных связей между государствами – участниками Содружества независимых государств.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    СНГ Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почему некачественно строят школы в рамках нацпроекта, объяснил сенатор
    До 60% поливной воды теряется на устаревших оросительных сетях – депутат Закиржан Кузиев
    Рассмотреть альтернативные направления водоснабжения Астаны предлагает Бибигуль Жексенбай
    Пересмотреть правила проведения ремонта теплосетей предложил депутат Бауржан Смагулов
    Популярное
    1 Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
    2 Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
    3 В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
    Новости партнеров