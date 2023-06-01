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    Сенат одобрил ратификацию соглашения по выдаче разрешения на проживание в РК членам католической церкви

    1 Июня 2023, 13:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената одобрили Закон «О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Документом конкретизируются категории служителей католической церкви, а также совершенствуются правовые механизмы пребывания в стране священнослужителей.

    «В прошлом году состоялся VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Для участия в работе Съезда в нашу страну прибыли мировые религиозные лидеры. Одобренное сегодня Дополнительное Соглашение было заключено в ходе государственного визита Папы Римского Франциска в Казахстан. Уверен, документ будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Казахстаном и Святым Престолом», – сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты.

    Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам поясняет, что Соглашение подписано в Нур-Султане 14 сентября 2022 года в целях урегулирования вопросов выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан членам католической церкви из-за рубежа.

    Особенностью при оформлении разрешения является исключение подтверждения платежеспособности и места проживания, которые будут заменены письменными обязательствами компетентного органа католической церкви.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Религия Сенат Маулен Ашимбаев
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