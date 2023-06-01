Сенат одобрил ратификацию протокола о работе СЭЗ в рамках ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената одобрили закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вносимые протоколом изменения предоставят возможность актуализировать необходимые нормативно-правовые документы государств-членов ЕАЭС с учетом нового Таможенного кодекса ЕАЭС. Рассматриваемым протоколом территория СЭЗ признается частью таможенной территории ЕАЭС, на которой могут размещаться или использоваться товары государств-членов ЕАЭС и иностранных государств, помещаемые (помещенные) под таможенную процедуру свободной таможенной зоны», - сказала сенатор Ляззат Рысбекова, представляя документ на пленарном заседании палаты.

В заключении Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству поясняется, что основной целью Протокола является внесение изменений редакционного и юридического характера в ряд статей Соглашения в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе.

Протоколом предусматривается норма, согласно которой территория свободных (специальных, особых) экономических зон (далее - СЭЗ) является частью таможенной территории Союза, а пределы портовой и логистической СЭЗ – таможенной границей Союза.

Территория СЭЗ (вся или ее часть), где применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, определяется в соответствии с законодательством государства-члена, на территории которого создана эта СЭЗ.

В соответствии с Протоколом на территории СЭЗ, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, могут размещаться и (или) использоваться как иностранные товары и товары Союза, помещаемые (помещенные) под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в соответствии с Таможенным кодексом Союза, так и иные иностранные товары и товары Союза, за исключением товаров, запрещенных в соответствии с законодательством государства-члена к нахождению на территории СЭЗ, где применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны.

По условиям Протокола таможенная процедура свободной таможенной зоны применяется в соответствии с Таможенным кодексом Союза.



