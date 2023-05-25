Сенат одобрил ратификацию Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената одобрили Закон «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализация прав лиц с инвалидностью и улучшение качества их жизни для нашего государства является одним из важнейших принципов в построении инклюзивного общества равных возможностей для всех. В декабре 2008 года Казахстан подписал Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к Конвенции, а в 2015 году ратифицировал Конвенцию. Таким образом, Казахстан взял на себя обязательство перед международным сообществом привести систему защиты прав казахстанцев с инвалидностью в соответствие с международными стандартами», - сказала сенатор Ляззат Калтаева, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Депутат добавила, что учитывая данные обязательства Глава государства на заседании Национального совета общественного доверия 22 октября 2020 года поручил завершить процедуры ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов.

«Ратификация Факультативного протокола означает признание компетенции Комитета ООН по правам лиц с инвалидностью принимать и рассматривать личные сообщения (жалобы) лиц с инвалидностью», - пояснила Ляззат Калтаева.

В заключении Комитета по социально-культурному развитию и науке отмечено, что целью закона является ратификация Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов (далее – Факультативный протокол), принятого Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 13 декабря 2006 года.

Факультативный протокол является дополнительным соглашением к Конвенции о правах инвалидов и устанавливает механизмы ее реализации. Его положения направлены на ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности и реализацию принципа инклюзивности.

Конвенция и Факультативный протокол подписаны Казахстаном в 2008 году. Конвенция была ратифицирована Законом Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года, однако Факультативный протокол до настоящего время не прошел необходимые внутригосударственные процедуры.

Ратификация Факультативного протокола позволяет признавать компетенцию Комитета по правам инвалидов ООН принимать и рассматривать сообщения (жалобы) лиц с инвалидностью на нарушения прав, гарантированных Конвенцией.

Согласно положениям Факультативного протокола Комитет не может рассматривать анонимные, необоснованные либо повторные обращения или жалобы, если использованы не все механизмы защиты, предоставляемые государством.

При этом Комитет вправе обратиться к государству-участнику для получения необходимой информации при рассмотрении обращений, а также, при наличии согласия государства, посещать его территорию в рамках рассмотрения жалобы.

По итогам рассмотрения жалобы Комитет направляет результаты, комментарии и рекомендации соответствующему государству-участнику. В свою очередь, государство-участник представляет свои замечания к результатам расследования, комментариям и рекомендациям Комитета в течении полугода и информирует о мерах, предпринятых в ответ на расследование.

Присоединение Республики Казахстан к Факультативному протоколу дает право лицам с инвалидностью на международную защиту своих экономических, социальных и культурных прав.



