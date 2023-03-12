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    Сенат Франции проголосовал за пенсионную реформу

    12 Марта 2023, 12:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Французский Сенат поддержал спорную пенсионную реформу, несмотря на многотысячные протесты по всей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

    Во Франции Сенат поддержал спорный проект пенсионной реформы, предполагающий, кроме прочего, постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. За эту инициативу 12 марта проголосовали 195 сенаторов, против - 112.

    «После сотен часов дебатов Сенат принят план по пенсионной реформе. Это решающий этап, чтобы довести до конца реформу, которая обеспечит безопасность будущего наших пенсий», - написала в сети Twitter премьер-министр Франции Элизабет Борн.

    15 марта проект реформы должен будет пройти проверку объединенного комитета, состоящего из представителей нижней и верхней палат французского парламента. Если комитет одобрит этот документ, 16 марта по нему будет проведено финальное голосование в обеих палатах.

    Напомним, во Франции проходили масштабные протесты против пенсионной реформы. По информации профсоюзов, по всей стране вчера на улицы вышли около миллиона человек, из них 300 тысяч в одном только Париже. В МВД говорят о 370 тысячах по всей Франции.

    По данным соцопросов, против реформы выступают 76% жителей Франции.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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