Сенат будет способствовать укреплению общественного согласия и национального единства - Маулен Ашимбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, на котором сенаторы рассмотрели Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой от 26 августа 1996 года» и озвучили свои депутатские запросы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Открывая заседание, спикер палаты акцентировал внимание сенаторов на задачах, которые Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил в ходе 32 сессии Ассамблеи народа Казахстана. Маулен Ашимбаев отметил важность объединения общих усилий на пути реализации мер по укреплению общественного согласия и национального единства.

«В своем выступлении Президент страны обозначил ряд задач, призванных обеспечить общественное согласие и национальное единство. Как вы знаете, эта сфера является одной из приоритетных для Сената. Наши коллеги, назначенные по представлению Ассамблеи народа Казахстана, и другие сенаторы активно работают в этом направлении. Сенат и впредь будет способствовать реализации мер, направленных на укрепление общественного согласия и национального единства», – подчеркнул Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам заседания.

В ходе заседания сенаторы рассмотрели и одобрили Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года». Соглашение направлено на расширение двустороннего сотрудничества и оказание взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам. В соответствии с нормами закона будут внесены изменения в ряд статей Договора с учетом законодательства обеих стран.

Кроме того, в ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы.

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