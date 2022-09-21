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    Семилетний срок является месседжем для будущих президентов - политолог

    21 Сентября 2022, 18:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проведение внеочередных выборов Президента является ускорением обещанных реформ. Такое мнение выразил руководитель управления медиа-коммуникаций и PR НАО «КИОР», политолог Самат Нуртаза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Самата Нуртазы, срок проведения внеочередных выборов в стране был ожидаем.

    «Президент ведь говорил, что выборы пройдут осенью. Соответственно, Президент сдержал свое слово. 20 ноября – осень, все по закону, есть 60 дней. Я считаю, что это ускорение реформ, которые были обещаны. Нужна легитимизация власти. Я считаю, что, в целом, семилетний срок президентства является месседжем для будущих президентов. Мы должны начать все заново с чистого листа. Президент Касым-Жомарт Токаев нам дает такую возможность», - прокомментировал Самат Нуртаза.

    Также политолог выразил свое мнение относительно других кандидатов в Президенты, которые изъявят желание баллотироваться.

    «Насколько я знаю, партия «AMANAT» и «Народная партия Казахстана» поддержали Главу государства. Думаю, что они не будут выдвигать своих кандидатов. Но остаются еще три новые партии, партия «Ауыл», «Ак жол». Считаю, что кандидаты будут, и у них будут свои программы», - заявил С. Нуртаза.

    «Я думаю, что выборы пройдут своевременно. Потому что учитывая, что происходит на сегодняшний день на границах стран и во всей ситуации, мы являемся островком мира и согласия. И это нужно укреплять», - заключил Самат Нуртаза.

    Сегодня стало известно о том, что внеочередные выборы Президента Республики Казахстан пройдут 20 ноября. Соответствующий Указ подписал Глава государства. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к народу по случаю объявления даты президентских выборов.


    Фото: khabar.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Выборы Политические реформы Политика Президентские выборы - 2022
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