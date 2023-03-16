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    Семилетний мальчик утонул в Атырауской области

    16 Марта 2023, 19:14

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Семилетний мальчик утонул в канале в Курмангазинском районе Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, трагический случай произошел в сельском округе Бирлик Курмангазинского района.

    Группа детей играли на берегу канала Щучий. Во время игры один из детей (2016 года рождения) упал в воду. Пытаясь его спасти, за ним прыгнул старший брат (2013 года рождения). Другие дети побежали звать на помощь. Прибежавшие взрослые достали детей из воды.

    К сожалению, младший из братьев скончался на месте происшествия. Второй ребенок был доставлен в районную больницу. На сегодняшний день его состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия
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