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    Семерых заблудившихся человек нашли в Улытауской области

    14 Марта 2023, 17:17

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня силами и средставми ДЧС и местного исполнительного органа поиски семерых человек завершились успешно в Жанааркинском районе Улытауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    11 марта на поиски скота выехали 7 человек на двух автомобилях, которые в связи с погодными условиям заблудились в пути.

    Ранее жителей информировали о неблагоприятных погодных условиях.

    На поиски было привлечено 5 человек личного состава департамента по ЧС и единица техники.

    Пропавшие были найдены в зимовке «Олке». В медицинской помощи не нуждаются.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия МЧС Спасение Улытауская область
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