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    Семья погибла в ДТП в Костанайской области

    31 Июля 2023, 13:10

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Целая семья погибла в результате лобового столкновения двух автомобилей на автодороге «Костанай-Введенка», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Костанайской области.

    «Вчера 30 июля на 77 километре автодороги «Костанай-Введенка» в вечернее время суток 28-летний водитель автомобиля «Мерседес», не справившись с рулевым управлением совершил лобовое столкновение с автомобилем Ваз 2110, движущегося во встречном направлении. В результате ДТП водитель Ваз 2110 и трое пассажиров, двое из которых несовершеннолетние, от травм, не совместимых с жизнью, скончались на месте происшествия», - сообщили в департаменте полиции.

    В ведомстве уточнили, что скончались семья - отец, мать и двое несовершеннолетних детей.

    По данным двум фактам начаты досудебные расследование по ч.4 ст.345 УК РК. Проводятся необходимые следственные действия, для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    Между тем, уже 41 человек погиб на дорогах области с начала текущего года. В связи с этим, Департамент полиции Костанайской области в очередной раз призывает всех участников дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ДТП полиция
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