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      Северо-Казахстанская область

    Семья из 35 человек пришла на выборы в селе СКО

    19 Марта 2023, 14:08

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В селе Байтерек Кызылжарского района СКО в голосовании приняла участие семья Худайберген в составе 35 человек. Вместе со взрослыми на избирательный участок № 276 пришли их дети в национальных костюмах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Байтереке семья Худайберген проживает с февраля 2011-го года. На историческую родину они вернулись из Узбекистана. Глава семьи 63-летний Усен Худайберген говорит, что Северо-Казахстанская область встретила буранами. Но к холодам привыкли быстро.

    «Не испугались метелей. Все-таки родной край, не чужбина. Мы хоть и родились в Узбекистане, но мы казахи. У меня шестеро детей и 17 внуков. Здесь живут мои родные, братья, сваты – всего 65 человек в Северо-Казахстанской области, в разных селах. На выборы всегда хожу. Это моя обязанность, не долг», - улыбается мужчина.

    Выборы на участке №276 проходят активно. Заметно, что сельчане в хорошем настроении. Улыбаются, обнимаются при встрече. Бабушки говорят, что надо пораньше приходить на выборы – пока дорога таять не начала, потом много воды будет. Для голосующих организовали угощение – раздавали горячий плов.

    Всего на участке 927 избирателей. В Кызылжарском районе работают 62 избирательных участка. Голосовать имеют право 31 579 сельчан.

    Автор:

    Олеся Жуковень

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