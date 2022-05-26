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    Семь выпускников пострадали в ДТП в Мангистау

    26 Мая 2022, 00:12

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на трассе в районе села Сайотес Мангистауского района в ДТП пострадали семь выпускников школы. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    ДТП с опрокидыванием произошло накануне, 25 мая, в 14:00 часов на 268 км республиканской трассы Шетпе-Сайотес.

    По информации пресс-службы областного управления здравоохранения, семь человек получили травмы различной степени, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

    «Двое участников аварии доставлены санитарной авиацией в областную больницу. Состояние у них оценивается как тяжёлое. У пятерых детей состояние средней степени тяжести. Они находятся в Мангистауской районной больнице», - уточнили в облздраве.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, 17-летний водитель Nissan Teana не справился с рулевым управлением и опрокинулся.

    Данный факт был зарегистрирован ЕРДР ОП Мангистауского района по части 2 статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Ведется расследование.

    Ранее еще один 17-летний вчерашний школьник возле монумента «Казахское ханство» в Таразе, самовольно сев за руль автомашины, не справился с управлением и совершил самоопрокидывание в канал.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Происшествия Мангистауская область
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