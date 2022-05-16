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    Семь пунктов надо выполнить участнику программы льготного автокредитования

    16 Мая 2022, 19:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два банка начали прием заявок на льготное автокредитование. Сегодня во второй половине дня принимать заявки на оформление займа по новой программе льготного автокредитования начали «Евразийский Банк» и «Банк Центр Кредит», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    Кредитование будет осуществляться на следующих условиях: ставка вознаграждения – 4 % годовых; сумма кредитования – не более 10 миллионов тенге; срок финансирования – не более 7 лет; первоначальный взнос – от 0 %; стоимость транспортного средства – не более 15 миллионов тенге.

    После подачи заявки потребитель не может поменять марку и модель выбранного автомобиля или перерегистрировать место в очереди на другое физическое лицо. В случае отказа заемщик выбывает из электронной очереди, и на его место будут добавляться новые участники. В данной программе один потребитель может принять участие 1 раз в 2 года.

    Проверкой платежеспособности и одобрением автозаймов занимаются банки-партнеры. После одобрения статус заявки должны отслеживаться заявителями на онлайн-платформе соответствующего банка без участия АО «Фонд развития промышленности».

    Пошаговые действия при участии в программе льготного кредитования состоят из 7 обязательных пунктов:

    1. Потребитель обращается в дилерский автоцентр и выбирает автомобиль отечественного производства;

    2. Представители дилерского автоцентра выдают заемщику счет на оплату сроком действия не более 5 банковских дней с обязательным указанием VIN-кода;

    3. Потребителю необходимо обратиться в банк со счетом на оплату;

    4. С момента принятия заявки банк ставит потребителя в свою электронную очередь;

    5. Банк оценивает платежеспособность и кредитную историю потребителя. При положительном решении выдает одобрение на кредитование и гарантийное письмо сроком действия не более 5 банковских дней;

    6. После получения гарантийного письма потребитель должен обратиться в дилерский автоцентр для оформления автомобиля;

    7. Если потребитель не оформил договор банковского займа в срок не позднее 10 банковских дней с момента получения гарантийного письма, потребитель исключается из очереди.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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