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    Семь политических партий допустили к выборам в Мажилис

    21 Января 2023, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия Казахстана допустила к выборам в Мажилис 7 политических партий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Допущены к участию во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК, избираемых по партийным спискам:

    - Демократическая партия Казахстана «Ак жол»;

    - Партия «AMANAT»;

    - Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;

    - Казахстанская партия зеленых «Байтақ»;

    - Общенациональная социал-демократическая партия;

    - Народная партия Казахстана;

    - Respublica.

    Допущены к участию во внеочередных выборах депутатов маслихатов РК, избираемых по партийным спискам:

    - Демократическая партия Казахстана «Ак жол»;

    - Партия «AMANAT»;

    - Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;

    - Казахстанская партия зеленых «Байтақ»;

    - Общенациональная социал-демократическая партия;

    - Народная партия Казахстана;

    Ранее сообщалось, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Мажилис Выборы Маслихат ЦИК
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