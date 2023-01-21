Семь политических партий допустили к выборам в Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия Казахстана допустила к выборам в Мажилис 7 политических партий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Допущены к участию во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК, избираемых по партийным спискам:

- Демократическая партия Казахстана «Ак жол»;

- Партия «AMANAT»;

- Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;

- Казахстанская партия зеленых «Байтақ»;

- Общенациональная социал-демократическая партия;

- Народная партия Казахстана;

- Respublica.

Допущены к участию во внеочередных выборах депутатов маслихатов РК, избираемых по партийным спискам:

- Демократическая партия Казахстана «Ак жол»;

- Партия «AMANAT»;

- Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;

- Казахстанская партия зеленых «Байтақ»;

- Общенациональная социал-демократическая партия;

- Народная партия Казахстана;

Ранее сообщалось, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.



