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    • Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь

    11 Августа 2022 08:55

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на своей странице в Instagram выразил слова соболезнования семье погибшей девочки и поручил оказать материальную помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выражаю слова соболезнования семье и родным Мадины Ерланқызы. Это потеря не только для них, но для всей области. Мы все надеялись, что нам удастся найти ребенка живым и невредимым. К сожалению, этого не произошло», - написал Архимед Мухамбетов.

    Аким также выразил слова благодарности волонтерам, сотрудникам правоохранительных органов и жителям области за активное участие в поисках.

    «Дал поручение акиму Костанайского района помочь в организации похорон и оказать материальную помощь», - сообщил он.

    Напомним, что вечером 10 августа тело девочки обнаружили с помощью квадрокоптера в искусственном канале, в трех километрах от поселка Жамбыл.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области разыскивали ушедшую из дома 7 августа пятилетнюю девочку. К работе подключили свыше 500 полицейских, вертолеты, кукурузник, а также военнослужащих Нацгвардии и погранвойск.

    Тысячи людей искали девочку на близлежащих улицах к поселку Жамбыл.

    В рамках поисковых работ было принято решение на разных участках кукурузного поля оставлять воздушные шары, куда привязывали воду и перекус.

    Нейропсихолог дала рекомендации для участвующих в поиске девочки.





    Автор:

    Жанна Мусабаева

    #Костанайская область #Происшествия #Общество #Костанай
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