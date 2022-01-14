Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Семье погибшего военнослужащего Ғабдоллы Смаилканова вручили награду

    14 Января 2022, 16:35

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Указом Президента Республики Казахстан военнослужащий по контракту Талдыкорганской авиабазы ефрейтор Ғабдолла Смаилканов удостоен ордена «Айбын» ІІІ степени (посмертно). Награду вручили отцу погибшего военнослужащего Ғалыму Азанбекову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    – Это большая потеря для нас. Очень тяжело, когда погибают молодые, полные сил парни. Ваш сын до конца остался верен воинскому долгу и присяге. Он навсегда останется в нашей памяти. Весь личный состав Вооруженных Сил и руководство Министерства обороны скорбят вместе с вами, – обратился командующий войсками противовоздушной обороны генерал-майор Кайрат Садыков.

    Специалист авиационной базы Министерства обороны ефрейтор Ғабдолла Смаилканов погиб от рук террористов в городе Талдыкоргане. Ранение, полученное им при исполнении служебного долга, оказалось несовместимым с жизнью.

    Смаилканов Ғабдолла Ғалымұлы родился 6 апреля 1996 года в поселке Карабулак Алматинской области. Ғабдолле было 25 лет.

    У погибшего остались супруга, сын и дочь. Семья будет обеспечена жильем, Министерство обороны окажет всю необходимую материальную помощь. Воинская часть взяла шефство над семьей Ғабдоллы Смаилканова.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Армия Минобороны РК Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    5 Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге