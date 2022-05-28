Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Семь должностных лиц оштрафовали за коррупцию в Павлодарской области

    28 Мая 2022, 00:41

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Общая сумма оплаченных штрафов составила 1 745 910 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент по противодействию коррупции по Павлодарской области совместно с акиматом организовал семинар для чиновников по разъяснению основных требований антикоррупционного законодательства Казахстана о наступлении административной ответственности за коррупционные правонарушения.

    «В текущем году антикоррупционной службой области к административной ответственности за коррупцию привлечено 7 должностных лиц. Троих чиновников наказали за незаконное занятие предпринимательской деятельностью, двое поплатились за принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление, еще двое – за то, что не приняли мер по противодействию коррупции», - сообщили в антикоррупционной службе Павлодарской области.

    «Руководитель отдела занятости Успенского района привлечен к административной ответственности за то, что не принял меры по предоставлению подчиненным декларации о доходах. К ответственности также привлечен руководитель одной из бюджетных организаций акимата города Экибастуз за незаконное участие в тендерах по государственным закупкам», - сказал первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Павлодарской области Муратбек Касымов.

    За аналогичное правонарушение к административной ответственности привлечены еще два государственных служащих.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Регионы Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    Без прав и пьяным перевозил пассажиров житель СКО
    За неуплату штрафов в Атырау с начала года на штрафстоянку отправили 800 авто
    Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка