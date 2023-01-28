Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Семь человек погибли при нападении на синагогу в Иерусалиме

    28 Января 2023, 08:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7 человек убиты и 10 получили ранения в результате стрельбы у синагоги в квартале Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. По уточненным данным, 21-летний террорист действовал в одиночку, его ликвидировали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    Генеральный инспектор полиции Израиля Коби Шабтай назвал произошедшее серьезным и сложным нападением с большим количеством жертв.

    Полицейские проводят рейд в районе, где проживал злоумышленник. Он являлся членом военизированного крыла радикальной группировки ХАМАС, которая объявила это нападение актом мести за убийство палестинцев.

    Ранее ВВС Израиля обстреляли сектор Газа. Жители Газы выпустили несколько ракет в сторону южной части Израиля, а военные самолеты израильских ВВС совершили боевые авианалеты по сектору Газа. Боевые действия вспыхнули после того, как 9 палестинцев погибли в результате рейда израильских военных на Западном берегу реки Иордан.

    Фото: Reuters

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Мировые новости Израиль
    Новости по теме
    Новости по теме
    ВВС Израиля обстреляли сектор Газа
    Мужчина с мачете убил священнослужителя в Испании
    Более 100 тысяч человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве
    Популярное
    1 Скончалась сенатор Гульмира Каримова
    2 Бибисара Асаубаева победила знаменитого гроссмейстера Сергея Карякина
    3 Екатерина Шульман стала профессором КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева
    4 Жумабай Карагаев назначен первым заместителем акима Мангистауской области
    5 Принц Гарри рассказал о визите на Шымбулак в своих мемуарах
    Новости партнеров