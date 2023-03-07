Семь человек находятся под стражей по делу об организации нападений на журналистов - МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов прокомментировал дело об организации нападений на журналистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данному факту возбуждено более 30 уголовных дел, задержано 22 лица. Семеро сейчас находятся под стражей, в отношении остальных с учетом личности, возраста избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества», - сказал Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

По словам министра, в настоящее время идет досудебное расследование.

«Доступную информацию наши официальные лица вам предоставляют. Кроме того, по всем этим фактам имеются процессуальные лица - потерпевшие, которые активно участвуют в этих следственных действиях, с которыми проведены очные ставки. Ваши же коллеги заинтересованы в этом процессе, они имеют процессуальный статус, могут задавать вопросы, активно участвовать, ходатайствовать о проведении определенных следственных действий. Поэтому идет только начало следственных действий, когда появятся другие факты и обстоятельства, мы обязательно информируем в рамках существующего процессуального законодательства», - добавил Марат Ахметжанов.

Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в организации нападений на журналистов.



