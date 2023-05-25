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    Селеопасный период начался в Восточном Казахстане

    25 Мая 2023, 13:48

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Селеопасный период начался в Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    Всего в регионе 13 селеопасных очагов, которые находятся в Катон-Карагайском и Зайсанском районах, городе Риддере и районе Алтай и 9 оползнеопасных участков. В верховьях гор этих районов образуется 144 моренных озера, представляющие угрозу 13 населенным пунктам.

    ДЧС ВКО и «Казселезащита» напоминает, что от селевого потока можно спастись, только избежав его. В целях безопасности жителей призывают воздержатся от походов в горы в селеопасный период.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Безопасность МЧС
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