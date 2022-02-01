Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Сельские школы модернизируют в Казахстане

    1 Февраля 2022, 13:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане проводят работу по модернизации сельских школ. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году будет модернизировано 1003 сельские школы. В 560 школах будет проведен капитальный и комплексный текущий ремонт, приобретено 2068 предметных кабинетов, будет обновлена мебель в 598 школах, 862 библиотеки пройдут модернизацию, будет приобретена художественная и познавательная детская литература в количестве 2 млн экземпляров, будет модернизировано 574 столовых. Улучшатся условия безопасности в 554 школах», - рассказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

    Министр напомнил, что в целях решения проблем аварийных, трехсменных школ и дефицита ученических мест планируется открытие 200 новых школ.

    Ранее Асхат Аймагамбетов рассказал, что по поручению Главы государства в стране откроются пять филиалов авторитетных зарубежных университетов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Образование Модернизация 3.0 Регионы Казахстана МОН
    Новости по теме
    Новости по теме
    Отменить трехсменное обучение в школах к 2025 году планируют в СКО
    Компании по строительству комфортных школ определили в Карагандинской области
    500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
    Школам Уральска переданы новые автобусы
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы