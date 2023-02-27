Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Сельские дороги намерены привести в порядок в Шетском районе Карагандинской области

    27 Февраля 2023, 05:31

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Шетском районе Карагандинской области в этом году отремонтируют дороги в 10 селах. В общей сложности в порядок приведут более 24 километров дорожного полотна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О развитии Шетского района на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал аким Мухит Мухтаров.

    «Также в районе мы планируем охватить средним ремонтом дороги областного значения. На 2023-2024 годы по проекту «Комфортная школа» запланировано строительство двух школ в общей сложности на 500 мест в селах С. Сейфуллина и Аксу-Аюлы», - сообщил Мухит Мухтаров.

    В этом году в районе начнется строительство 10 фельдшерско-акушерских пунктов и 11 медпунктов. По проекту «Ауыл – Ел бесігі» из республиканского бюджета выделено финансирование на капитальный ремонт домов культуры поселка Мойынты и села Босага.

    За счет районного бюджета запланирован перенос отопительных котлов домов культуры сел Аксу-Аюлы, Акой, Бурма.

    Кроме того, в этом году в населенных пунктах Агадырь, Аксу-Аюлы, Босага, С. Сейфуллина, Мойынты установят 164 опоры освещения. В райцентре и Агадыре отремонтируют фасады и кровли трех многоэтажных домов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Акимат Строительство Сельское хозяйство Регионы Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 200 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Абае
    Еще два участка дорог перекрыли из-за ремонта в столице
    Комитет энергонадзора проинспектировал ход ремонтных работ в Павлодарской области
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Глава государства провел второе заседание Национального курултая