Сельхозтехнику на выгодных условиях обновляют жамбылские фермеры

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылская область первой среди регионов Казахстана осуществляет проект «Tradе-in» по обновлению сельскохозяйственной техники крестьянам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что сельское хозяйство Жамбылской области сегодня сталкивается с двумя особо сложными проблемами - это раздробленность крестьянских хозяйств и крайняя изношенность техники, 80% которой эксплуатируется более десяти лет. Не каждый аграрий имеет возможность своими силами обновить сельхозтехнику.

В жамбылском регионе зарегистрировано 18 812 крестьянских хозяйств, насчитывается более 12 тысяч единиц сельскохозяйственной техники. По данным управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, более одной тысячи тракторов в фермерских хозяйствах региона имеют срок эксплуатации более десяти лет, то есть изношенность тракторного парка составляет 25%. Количество тракторов, находящихся в эксплуатации до десяти лет, – 1 534, или 34%.

По научно обоснованным нормам ежегодно около 10 % сельскохозяйственной техники должно обновляться, что положительно сказывается на увеличении урожайности и уменьшении затрат. Если, например, старый комбайн при уборке теряет более 15 % урожая, то у нового комбайна потери составляют только 5 %. Новые современные агрокомплексы способствуют снижению энергозатрат тем, что за один проход посевной комплекс может произвести несколько операций - боронование, культивацию, посев, внесение минеральных удобрений. А это способствует снижению затрат на ГСМ и в итоге - уменьшению экономических затрат для аграриев.

По инициативе акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, для решения проблемы изношенности техники налажено тесное сотрудничество с ведущим казахстанским производителем АО «АгромашХолдинг KZ». Это костанайское предприятие, занимающее около 50 % казахстанского рынка сельхозтехники, наладило собственный сервис по всей стране. Продукция компании широко представлена комбайнами ESSIL, тракторами LOVOL, КИРОВЕЦ и всевозможным дополнительным сельскохозяйственным оборудованием.

Жамбылская область стала первой и пока единственной в стране, где осуществляется эффективный проект «Tradе-in» по обновлению сельскохозяйственной техники. В рамках этого проекта жамбылским крестьянам с 2020 года на весьма выгодных условиях передаются новые тракторы. Это стало возможным, благодаря заключенному в 2020 году меморандуму между СПК «Тараз», АО «Агромашхолдинг KZ» и региональной палатой предпринимателей.

Результатом стало создание совместной компании «ТаразРемСервис», где 49% принадлежит социально-предпринимательской корпорации и 51% – Агромашхолдингу. «ТаразРемСервис» должен принимать от крестьян старую технику и доводить ее до ума. Взамен фермер получает новый трактор, и за вычетом стоимости старой техники получает в лизинг новую.

В этом году фермеры Жамбылского, Таласского, Сарысуского, Меркенского, Байзакского, Рыскуловского районов благодаря поддержке государства получили 12 новых тракторов «LOVOL» взамен своей старой техники.

«С 2020 года в нашей области действует очень хорошая программа «Traide-in», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель акима Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. - Старый трактор привези и отдай – получи новый. При этом оформи кредит через «Агропроммашхолдингг». Там такие красивые трактора казахстанской сборки получили. Наше управление сельского хозяйства эти трактора субсидирует на 30 %. Фермер первоначальный взнос не платит, свою технику отдает, которая в металлолом должна уйти, субсидию получает. Только работай! В планах – хотим создать совместное предприятие и организовать сборку сельхозтехники. Пока не тракторов, а прицепов, культиваторов, плугов. Сейчас над этим вопросом работаем. Появятся рабочие места, цены на сельхозтехнику снизятся. Два года идет у нас в Жамбылской области эта программа, в республике такой нет ни у кого».