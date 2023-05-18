Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Сельхозпродукцию на 163,5 млрд тенге произвели в Туркестанской области с начала года

    18 Мая 2023, 21:16

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области с начала года объем валовой продукции в сельском хозяйстве составил 163,5 млрд тенге, индекс физического объема - 102%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    «В растениеводстве произведено продукции на 21,9 млрд тенге, животноводстве - на 139,5 млрд. Доля в республике составляет 14,1%. В основной капитал сельского хозяйства привлечено 10,1 млрд тенге инвестиций, это больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 217,9%. В основной капитал производства продуктов питания направлено 1,1 млрд тенге инвестиций, что больше на 147,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», - проинформировали в акимате.

    По данным ведомства, в этом году в сфере АПК планируется реализация 60 проектов на 54,1 млрд тенге. В настоящее время запущено 16 проектов стоимостью 4,9 млрд тенге. В частности, построены товарная молочная ферма на 200 голов, четыре откормочные площадки, три цеха по переработке молока, две фермерские теплицы на площади 2,1 га. Также реализованы три проекта по дождеванию (490 га) и три проекта по рыбоводству.

    Кроме того, в зарубежные страны экспортировано 271,5 тыс. тонн сельхозпродукции стоимостью $107,3 млн. Этот показатель увеличился в 1,5 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В том числе: растениеводство - 214,4 тыс. тонн ($34,8 млн), животноводство - 5 тыс. тонн ($19,6 млн). 52 тыс. тонн ($52,7 млн) переработанных продуктов отгружено на экспорт.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Экономика Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Лидеры стран ЕАЭС примут участие в работе II Евразийского экономического форума
    China Nonferrous Metal Mining и KAZ Minerals намерены построить медеплавильный завод в РК
    Казахстанские товары, представленные в национальном павильоне, вызвали большой интерес у китайских потребителей – вице-председатель JD group Вэй Е
    Сенат одобрил ратификацию соглашения об учреждении института ЦАРЭС
    Популярное
    1 Ряд сел переименуют в Акмолинской области
    2 Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
    3 Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
    4 Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
    5 Ключи от квартир вручили призерам чемпионата мира по боксу в Таразе
    Новости партнеров