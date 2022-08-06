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    • Сельчане перекрыли трассу из-за плохой дороги в Алматинской области

    6 Августа 2022 22:38

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Жители села Жамбыл Карасайского района потребовали от властей провести ремонт дороги по улице Бейбитшилик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Весной и осенью по этой ухабистой, раскисшей дороге идти невозможно. Ни скорая, ни такси не могут приехать... Многодетным матерям приходятся по несколько раз покупать обувь своим детям. Теперь они хотят закрыть трассу на весь день, если им не отремонтируют дорогу до сентября», - говорится в посте .


    В акимате Жамбылского сельского округа сообщили, что для выделения бюджетных средств на ремонт автомобильных дорог необходима проектно-сметная документация (ПСД).

    «Причина в том, что проектно-сметная документация определяет вид и стоимость ремонтных работ. На сегодняшний день ПСД по улице Бейбитшилик села Жамбыл готова. На основании этого документа бюджетная заявка направляется в маслихат очередной сессии Алматинской области. После выделения соответствующих средств будут проведены ремонтные работы», - проинформировали в акимате.

    Фото: скрин видео.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматинская область #Происшествия #Видео #Дороги
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