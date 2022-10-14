Сегодня в Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заседание Совета глав государств СНГ пройдет под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева в рамках текущего председательства нашей страны в Содружестве независимых государств, передает МИА «Казинформ».

Во время заседания планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке Содружества, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

Ранее сообщалось, что 13 октября в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялся VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.























