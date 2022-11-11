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    Сегодня состоятся телевизионные дебаты кандидатов в Президенты

    11 Ноября 2022, 09:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 ноября 2022 года в 20.00 часов в прямом эфире телеканала «Хабар» состоятся телевизионные дебаты кандидатов в Президенты Республики Казахстан и/или их доверенных лиц, организованные Центральной избирательной комиссией РК, передает МИА «Казинформ».

    Согласно регламенту, теледебаты будут состоять из четырех раундов.

    Первый раунд – «Презентация предвыборной программы», в котором состоятся выступления каждого участника с целью представления своей платформы.

    Второй раунд – «Дискуссионная сессия», в котором участники смогут задать своим оппонентам по два вопроса.

    Третий раунд - «Вопросы от избирателей». До 10 ноября 2022 года на базе Агентства «Хабар» был открыт прием заявок «СПРОСИ У КАНДИДАТА!». Избиратели имели возможность задать вопрос любому кандидату. Для этого они должны были записать видео-вопрос, длительностью не более 1 минуты и направить на электронный адрес debaty-2022@khabar.kz. По одному вопросу от избирателей будут заданы каждому кандидату по рандомному принципу. Не озвученные в эфире видео-обращения будут переданы в штабы кандидатов для предоставления ответов в порядке.

    Четвертый раунд – «Обращение к избирателям», где участники обратятся к избирателям.

    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президентские выборы - 2022
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