Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Сегодня состоятся теледебаты между представителями политических партий

    16 Марта 2023, 13:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в прямом эфире телеканала «Хабар» состоятся теледебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В дебатах примут участие: Ерлан Кошанов - от партии AMANAT, Жигули Дайрабаев - от партии «Ауыл», Айдарбек Кожаназаров - от партии Respulica, Оксана Аубакирова - от Народной партии Казахстана, Азаматхан Амиртаев - от партии «Байтақ», Азат Перуашев - от Демократической партии Казахстана «Ак жол», а также Нурлан Ауесбаев - от Общенационально социал-демократическая партии.

    Согласно регламенту, дебаты состоят из трех раундов. Первый раунд делится на 2 тура. В первом туре каждый участник за 2 минуты должен представить свою партию. Во втором туре участники задают своим оппонентам по одному вопросу, а также отвечают на один вопрос.

    В первом туре второго раунда участники в течение двух минут оглашают свои предложения на тему «Социально-экономическое развитие Казахстана». Во втором туре представители партий ответят на вопросы зрителей, которые поступят посредством звонков в call-центр, который организует телеканал «Хабар» для сборов вопросов. Представителям партий будет задано по 1 вопросу, остальные вопросы будут переданы в штабы партий.

    В третьем раунде участники теледебатов смогут выступить с обращением к избирателям. Для каждого участника в этом раунде предусмотрено по 1,5 минуты.

    Ранее телевизионные дебаты между представителями семи политических партий состоялись на национальном телеканале Qazaqstan.

    Также теледебаты были организованы на телеканале КТК.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    СМИ Выборы Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    Председателем маслихата города Талдыкоргана стал Темирболат Ахажан
    Алтынторе Букенова избрали председателем маслихата города Караганды
    Председателем маслихата города Актау избран Сембигали Закенов
    Кайрат Ахметтаев назначен председателем маслихата города Конаева
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров