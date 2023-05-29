Сегодня Президент посетит с рабочей поездкой Северо-Казахстанскую область

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе Главы государства Касым-Жомарта Токаева рассказали о мероприятиях, запланированных с 29 мая по 2 июня с его участием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сегодня в СКО Глава государства ознакомится с ходом посевных работ и проведет встречи с аграриями, а также посетит ряд социальных объектов.

30 мая Президент в Акорде примет верительные грамоты у послов ряда государств.

2 июня Касым-Жомарт Токаев планирует участвовать во втором саммите «Центральная Азия – Европейский Союз», который состоится в городе Чолпон-Ата (Кыргызская Республика).



