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    Сегодня Президент посетит с рабочей поездкой Северо-Казахстанскую область

    29 Мая 2023, 10:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе Главы государства Касым-Жомарта Токаева рассказали о мероприятиях, запланированных с 29 мая по 2 июня с его участием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Сегодня в СКО Глава государства ознакомится с ходом посевных работ и проведет встречи с аграриями, а также посетит ряд социальных объектов.

    30 мая Президент в Акорде примет верительные грамоты у послов ряда государств.

    2 июня Касым-Жомарт Токаев планирует участвовать во втором саммите «Центральная Азия – Европейский Союз», который состоится в городе Чолпон-Ата (Кыргызская Республика).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Северо-Казахстанская область
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