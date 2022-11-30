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    Сегодня планируется подключение к теплу 17 жилых многоэтажек в Экибастузе

    30 Ноября 2022, 10:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Экибастузе в 08.00 утра обсудили текущее состояние на теплосетях города и принимаемые меры по восстановлению температурного режима, передает МИА»казинформ«со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

    Сегодня планируется устранение двух главных свищей на тепломагистрали и параллельно подключать к системам отопления оставшиеся 17 жилых многоквартирных домов на улице Машхура Жусупа.

    С 9.00 утра начался объезд социальных объектов города».

    Члены правительства и участники оперативного штаба осмотрели Экибастузскую городскую больницу, отделения приемного покоя, родильный дом. Температура в медицинских учреждениях составляет 24°C.

    Фото: t.me/KZgovernment
    Правительство РК Павлодарская область Экибастуз
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