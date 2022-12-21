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    Сегодня наступит самая длинная ночь 2022 года

    21 Декабря 2022, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 21 декабря, в природе наступил день зимнего солнцестояния, или начало настоящей астрономической зимы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно расчетам астрономов, момент, когда световой день пойдет на прибыль, наступит 21 декабря в 21 час 58 минут по времени Астаны. Этот день станет самым коротким в году, а предстоящая ночь самой длинной уходящего 2022 года.

    Сегодня Солнце будет находиться в самой низкой (южной) (для Северного полушария) точке своей эклиптики, и продолжительность светового дня будет наименьшей в году. Солнце будет несколько дней держать эту высоту, отсюда и название солнцестояния.

    К примеру, в Астане сегодня, 21 декабря, восход состоялся в 9.15, заход Солнца состоится в 17.08, долгота дня составит 7 часов 53 минуты. Завтра, 22 декабря долгота дня останется на прежнем уровне, а уже 23 декабря световой день увеличится на 1 минуту. В последний день года, 31 декабря длительность светового дня составит уже 7 часов 58 минут.

    День зимнего солнцестояния люди всегда ассоциируют с хорошим будущим, возрождением, светом, поскольку тёмное время суток идет на убыль.

    У всех народов существует множество обрядов, для того, чтобы привлечь в жизнь позитив и избавиться от негатива. Нужно очистить свой дом от хлама, голову и сознание от плохих мыслей, простить старые обиды.

    Православные верующие обращаются к Святителю Николаю, которого назвали Чудотворцем потому, что он проводил обряд отпускания негатива.

    Мусульмане в некоторых странах отмечают праздник Нартуған, об истории которого рассказано здесь.

    В этот особый день торжества света обязательно надо благодарить возрожденное Солнце, глядя на восток.


    Автор:

    Сара Кабикызы

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