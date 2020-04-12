Сегодня мы особенно ценим нашу земную жизнь – космонавт Айдын Аимбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня исполняется 59 лет со дня покорения космоса первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, весь мир отмечает Международный день полета человека в космос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, как отмечает свой профессиональный праздник наш третий казахстанский космонавт Айдын Аимбетов, в кратком интервью нашему агентству.

-Айдын Аканович, с праздником Вас, как отмечаете сегодняшний день 12 апреля 2020 года?

- Спасибо. 12 апреля я праздную всегда в кругу родных и друзей, поздравляю в первую очередь своих старших коллег Токтара Онгарбаевича Аубакирова, Талгата Амангельдиевича Мусабаева и, конечно, хотелось бы поздравить самого главного человека, который всем нам троим дал дорогу в космос - Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева. С большим вниманием читал недавнее обращение Елбасы: очень своевременное, как всегда мудрое, с отеческой заботой о нас, казахстанцах, в эти непростые дни. Что касается Дня космонавтики, то в нашем доме 12 апреля - это день открытых дверей, в этом году в условиях карантина только с семьей отмечаем, но благодаря опять же космическим технологиям буду на связи с друзьями со всего мира. Думаю, организуем общую видеосвязь и с удовольствием пообщаемся и с родными, и с друзьями.

- Как у Вас проходит процесс самоизоляции?

-Для всего мира наступило время испытания, и мы, казахстанцы, біргеміз, вместе со всеми разделяем этот трудный час. Как космонавт хочу сказать, что мои коллеги, друзья, работающие в космосе, находятся в режиме самоизоляции месяцами и даже годами, так сказать в межконтинентальном карантине.

Глядя на Землю из космоса, понимаешь, как беззащитна и красива наша планета, и еще больше ценишь нашу яркую земную жизнь. Поэтому, наше сегодняшнее временное отклонение от обычной суеты, называемое карантином, это возможность лучше взглянуть на нашу жизнь, еще раз оценить ее и радоваться успехам детей, уделить внимание семье, самообразованию, развитию.

Несмотря на карантин, я нахожусь на удаленной, практически круглосуточной работе по космическому мониторингу. Хочу отметить, что Центр дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) РК, деятельность которого я курирую, продолжает работу. Космический мониторинг Земли посредством наших двух спутников ДЗЗ ведется постоянно. Наши специалисты АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» трудятся на своих рабочих местах, мы должны предоставлять Комитету по ЧС МВД РК шесть раз в сутки обработанные космические снимки на геосервисе. Обстановка достаточно напряженная – это и паводковая ситуация, лесные пожары. Недавно очень хорошо отработали с Павлодарской областью по ликвидации пожара. По паводкам в Казахстане составляем сейчас 3D модель.

- Как Вы поддерживаете физическую форму, что посоветуете в условиях карантина?

- Чтобы поддерживать себя в нужной физической форме, для каждого человека, думаю, реально обойтись пределами своей комнаты. Это такие упражнения, как приседания, отжимания, надо делать по несколько подходов. Можно поработать со скакалкой.

И в целом важно провести это время самоизоляции с пользой для себя, для укрепления не только физического, но и духовного состояния, саморазвития, поддержки близких. Я уже говорил, что в космосе особенно ценишь земную жизнь. Сегодня похожее чувство. Нам дано время понять, как действительно бесценна и прекрасна простая земная жизнь, благами которой мы сегодня частично обделены.

В это сложное время хочу поблагодарить медиков, санитаров, работников коммунальных служб, работников торговли, военных, которые находятся на передовой, обеспечивая нормальную жизнь нас, казахстанцев. Хочу пожелать всем здоровья, которое мы можем сохранить только в условиях самоизоляции, мира и благополучия нашей стране, всем людям, нашей планете Земля! Берегите себя и своих близких!

- Спасибо, Айдын Аканович! От имени МИА «Казинформ» примите поздравления с Днем космонавтики и пожелания всех благ.