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    Сдерживающие развитие туризма факторы назвал Премьер-Министр РК

    1 Июня 2022, 12:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития обеспечить удобные стыковки авиа-, авто- и железнодорожного транспорта в предстоящий туристический сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важно отметить развитие «мягкой» инфраструктуры к объектам экотуризма, реализация которых должна строго следовать принципам сохранения экосистемы особо охраняемых природных территорий», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    Глава Кабмина также назвал сдерживающие развитие туризма факторы.

    «Одним из сдерживающих факторов развития туризма является ограниченность географии пассажирских авиа- и железнодорожных перевозок, сложность логистики до туристских объектов в сезон отпусков. В этой связи Министерству индустрии необходимо выработать предложения по развитию интермодальных перевозок пассажиров, обеспечить удобные стыковки авиа-, авто- и железнодорожного транспорта», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Также Премьер отметил необходимость в системном подходе к профессиональной подготовке специалистов туристской отрасли.

    «Существующие программы не отвечают реальным нуждам сектора туризма. Необходимо усилить работу в этом направлении, в том числе на базе международного университета туризма и гостеприимства в Туркестане», - добавил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Туризм Транспорт МИИР РК Алихан Смаилов
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