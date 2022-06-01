Сдерживающие развитие туризма факторы назвал Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития обеспечить удобные стыковки авиа-, авто- и железнодорожного транспорта в предстоящий туристический сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно отметить развитие «мягкой» инфраструктуры к объектам экотуризма, реализация которых должна строго следовать принципам сохранения экосистемы особо охраняемых природных территорий», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Глава Кабмина также назвал сдерживающие развитие туризма факторы.

«Одним из сдерживающих факторов развития туризма является ограниченность географии пассажирских авиа- и железнодорожных перевозок, сложность логистики до туристских объектов в сезон отпусков. В этой связи Министерству индустрии необходимо выработать предложения по развитию интермодальных перевозок пассажиров, обеспечить удобные стыковки авиа-, авто- и железнодорожного транспорта», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Также Премьер отметил необходимость в системном подходе к профессиональной подготовке специалистов туристской отрасли.

«Существующие программы не отвечают реальным нуждам сектора туризма. Необходимо усилить работу в этом направлении, в том числе на базе международного университета туризма и гостеприимства в Туркестане», - добавил Алихан Смаилов.



