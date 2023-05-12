Сдерживание цен на молочные продукты: 65 молочно-товарных ферм построят в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Правительстве под председательством заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина состоялось совещание с представителями производителей молочных продуктов, отраслевых объединений, НПП «Атамекен» и заинтересованных госорганов. На повестке дня стоял вопрос по сдерживанию роста цен на молочные продукты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

По словам директора Молочного союза Казахстана Владимира Кожевникова, в Казахстане есть все необходимые мощности для переработки молока и обеспечения потребности населения в молочных продуктах. Но заводы недозагружены из-за нехватки сырья.

«У нас сегодня серьезно отстают товарные ресурсы от возможностей в переработке. Причин несколько, а главная – это нехватка товарного молока. Сегодня 50% молока, поступающего на переработку, производится на личных подсобных хозяйствах и не отвечает требованиям технических регламентов ТС», — отметил Владимир Кожевников.

Директор ТОО «Айс-плюс» Куаныш Ищанов заявил о резком спаде продаж из-за наплыва импортного молока.

«В апреле наши продажи упали до 50%. Наши склады переполнены молочной продукцией. Мы натуральное молоко закупаем дороже, тогда как готовая импортная продукция заходит к нам в страну по заниженной цене», — подчеркнул он.

Другие производители, помимо нехватки, заявили о дороговизне сырья. В частности, что в течение этого года цена на сырое молоко поднималась каждый месяц вне зависимости от сезона.

На сегодняшний день в стране внутреннее потребление молочной продукции составляет 2,3 млн тонн в год. 172 молокоперерабатывающих предприятия ежегодно перерабатывают 1,8 млн тонн молока, что составляет 46% от общего объема его производства. Мощности предприятий позволяют перерабатывать порядка 2,5 млн тонн в год, но загружены на 77%. В результате обеспеченность молочными продуктами за счет отечественного производства достигает 81,6%. Остальная часть восполняется за счет импортных поставок.

Со стороны государства переработчикам оказываются различного рода меры господдержки. За последние 4 года молокоперерабатывающим предприятиям выданы субсидии на сумму 35 млрд тенге. Для развития переработки молока сохранены все меры государственной поддержки. Это инвестиционные субсидии по возмещению части расходов при строительстве и модернизации молзаводов, ставки вознаграждения по лизингу и кредитам. Также для развития сырьевой базы в животноводстве субсидируется племенная работа и повышение продуктивности и качества продукции животноводства. За последние 7 лет объем субсидий для развития молочного скотоводства вырос в 1,8 раза, в 2022 году составил 22,5 млрд тенге (в 2016 г. – 12,1 млрд тенге).

Кроме этого, оказывается помощь по снятию различного рода барьеров, препятствующих торговле. Действует Ситуационный штаб на уровне трех министерств — торговли и интеграции, сельского хозяйства и здравоохранения. Этот рабочий орган координирует деятельность ведомств в части обеспечения контроля за соответствием ввозимых в страну продуктов обязательным требованиям техрегламентов качества и при необходимости — принятию оперативных мер по ограничению несоответствующего импорта.

«Что касается нехватки сырья, то уже в этом году будет дан старт строительству 65 молочно-товарных ферм в рамках большого проекта. На это из бюджета уже выделено 100 млрд тенге под низкий процент. На следующий год планируем продолжить строительство молочно-товарных ферм по стране, что позволит практически полностью обеспечить производство в стране сырья в нужном объеме. Мы рассмотрим все поступившие предложения и в конце мая еще раз соберемся для обсуждения результатов», — подвел итоги совещания Серик Жумангарин.



