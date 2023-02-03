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    Сделки купли-продажи недвижимости в Казахстане можно будет заключать онлайн

    3 Февраля 2023, 16:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Госкорпорация совместно с цифровыми партнерами представила блокчейн-продукт на Форуме Digital Almaty 2023. Теперь казахстанцы смогут приобретать имущество на платформе в онлайн-режиме. Необходимости обращаться в ЦОН и к нотариусу не будет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан».

    Благодаря технологии blockchain обеспечена безопасная инфраструктура для всех участников процесса. Проект в первую очередь позволит экономить время для заключения сделки, процесс займет не более восьми часов, а регистрация – 10 минут. Кроме того, это будет значительно дешевле, чем у нотариусов. Также у граждан появится возможность подачи документов на государственную регистрацию прав независимо от местонахождения объекта недвижимости.

    Вся информация участников сделки и самого приобретаемого объекта проверяются службами Государственной базы данных «Регистр недвижимости». Подписывать договор купли-продажи можно с помощью электронной цифровой подписи, что обеспечивает прозрачность и безопасность сделки.

    «Платформа для оформления сделок купли-продажи между физическими лицами будет доступна для клиентов в ближайший месяц. К системе будет подключена строительная компания BI Group. Для безопасности процесса мы использовали биометрию, которая позволяет регистрирующим органам проверять добровольность волеизъявления сторон в онлайн-режиме, не прибегая к услугам нотариусов. После подписания права нового собственника регистрируются в ГБД РН», - сказал председатель Правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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