Сделка не проходила в тайне – аким ЗКО о смене учредителя Уральского аэропорта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев прокомментировал смену учредителя Уральского аэропорта, 49% доли владения которой принадлежит российской компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах заседания Правительства Казахстана он подчеркнул, что стратегический объект – взлетно-посадочная полоса – находится в республиканской собственности.

«Эта сделка в тайне не проходила. Это стратегический объект, но на сегодня взлетно-посадочная полоса находится в республиканской собственности. 49% доли – российской компании, так что все стратегические объекты находятся в государственной собственности. Это управляющая компания, которая оказывает сервисные услуги. Никаких угроз нет, поэтому вы должны дать правильную информацию населению», - заверил Нариман Турегалиев.

Ранее в СМИ сообщалось, что новым владельцем международного аэропорта стала компания «Орал аэропорт холдинг», которая принадлежит бизнесмену Даулетхану Килыбаеву (49%), ТОО «Уральск менеджмент» (2%) и российскому АО «Ретранс» (49%).

В прошлом месяце заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов и бывший аким Уральска (2013-2016 годы) сообщал, что у аэропорта есть своя негативная история. В свое время аэропорт был приватизирован и собственник не вкладывал в модернизацию ни взлетно-посадочной полосы, ни терминала.

«Взлетно-посадочная полоса была отремонтирована за счет государства лет 10 назад, затем терминал буквально недавно, в прошлом году отремонтирован за счет средств «Карачаганак Петролеум Оперейтинг», это тоже была инициатива акимата. При поддержке министерства мы провели совместную работу», - рассказал он.



