Сделать скидку для молодежи при легализации авто предлагает депутат Наурыз Сайлаубай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента Наурыз Сайлаубай объяснил, почему казахстанцы продолжают покупать автомобили за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в Казахстане находится около 80 тысяч автомобилей, завезенных из Грузии, Армении, России и Кыргызстана. Без запрета на ввоз машины все равно будут проходить через границу. Во-первых, мы предлагаем строго контролировать автомобили, въезжающие из этих приграничных стран. Транспортные средства, ввозимые запчастями, так называемые «конструкторы», нужно регистрировать на таможне», - сказал депутат в эфире телеканала Jibek Joly.

По его мнению, необходимо легализовать 80 тысяч автомобилей, ввезенных в страну после 1 сентября 2022 года. Также он предлагает снизить на 50% оплату на первичную регистрацию для граждан из многодетных семей, социально незащищенных слоев населения и молодежи до 35 лет.

«Почему обычные люди покупают автомобили из-за границы. Это новые машины, качественные и более дешевые. В нашей стране цены на старые автомобили, находящиеся в эксплуатации 30 лет, стремительно растут. Например, если два-три года назад автомобиль Toyota Camry 20 стоил 2 млн тенге, то сейчас 4 млн тенге. Автомобили отечественного производства не доступны рядовым гражданам, более того цена не соответствует качеству. При покупке машины из за границы ее цена даже ниже, чем стоимость утилизационного сбора и сбора за первичную регистрацию», - обратился Наурыз Сайлаубай в своем депутатском запросе на имя первого заместителя Премьер-Министр Романа Скляра.

Напомним, с 23 января 2023 года в Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей. Согласно правилам, автомобиль должен быть ввезен в страну до 1 сентября 2022 года. Также транспортное средство не должно находиться в розыске. Автомобиль должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Транспорт, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы. За первичную регистрацию владельцу нужно будет оплатить 200 000 тенге; государственная пошлина за техпаспорт – 4 313 тенге; за государственный номер – 9 660 тенге. После проверки всех документов и оплаты владельцу автомобиля выдается регистрационный документ и государственные номерные знаки Республики Казахстан.



