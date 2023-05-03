Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    Сделать скидку для молодежи при легализации авто предлагает депутат Наурыз Сайлаубай

    3 Мая 2023, 21:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента Наурыз Сайлаубай объяснил, почему казахстанцы продолжают покупать автомобили за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в Казахстане находится около 80 тысяч автомобилей, завезенных из Грузии, Армении, России и Кыргызстана. Без запрета на ввоз машины все равно будут проходить через границу. Во-первых, мы предлагаем строго контролировать автомобили, въезжающие из этих приграничных стран. Транспортные средства, ввозимые запчастями, так называемые «конструкторы», нужно регистрировать на таможне», - сказал депутат в эфире телеканала Jibek Joly.

    По его мнению, необходимо легализовать 80 тысяч автомобилей, ввезенных в страну после 1 сентября 2022 года. Также он предлагает снизить на 50% оплату на первичную регистрацию для граждан из многодетных семей, социально незащищенных слоев населения и молодежи до 35 лет.

    «Почему обычные люди покупают автомобили из-за границы. Это новые машины, качественные и более дешевые. В нашей стране цены на старые автомобили, находящиеся в эксплуатации 30 лет, стремительно растут. Например, если два-три года назад автомобиль Toyota Camry 20 стоил 2 млн тенге, то сейчас 4 млн тенге. Автомобили отечественного производства не доступны рядовым гражданам, более того цена не соответствует качеству. При покупке машины из за границы ее цена даже ниже, чем стоимость утилизационного сбора и сбора за первичную регистрацию», - обратился Наурыз Сайлаубай в своем депутатском запросе на имя первого заместителя Премьер-Министр Романа Скляра.

    Напомним, с 23 января 2023 года в Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей. Согласно правилам, автомобиль должен быть ввезен в страну до 1 сентября 2022 года. Также транспортное средство не должно находиться в розыске. Автомобиль должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Транспорт, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

    Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы. За первичную регистрацию владельцу нужно будет оплатить 200 000 тенге; государственная пошлина за техпаспорт – 4 313 тенге; за государственный номер – 9 660 тенге. После проверки всех документов и оплаты владельцу автомобиля выдается регистрационный документ и государственные номерные знаки Республики Казахстан.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Транспорт Легализация. Приватизация Утильсбор
    Новости по теме
    Новости по теме
    Участок проспекта Туран временно перекроют на ремонт в Астане
    Скопление транспорта на участках границы с Кыргызстаном и Узбекистаном объяснили в Погранслужбе КНБ РК
    На экспрессе в Хогвартс: детская железная дорога открыла сезон в Караганде
    Легализовать автомобили-конструкторы разрешили в Казахстане
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров