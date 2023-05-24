Сделать самостоятельными предприятия Казводхоза требуют депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проблемы водоснабжения страны озвучил депутат Мажилиса Едил Жанбыршин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2011 году канал имени Каныша Сатпаева утратил статус республиканского государственного предприятия и был преобразован в филиал Республиканского государственного предприятия «Казводхоз». Утрата каналом финансовой автономии сильно повлияла на его техническое состояние, кадровую и социальную политику», - сказал Едил Жанбыршин, озвучивая свой депутатский запрос.

По его словам, канал, являясь филиалом «Казводхоза», несет финансовые обязательства по погашению кредитных линий международных финансовых институтов, за реализацию инвестиционных проектов по реконструкции мелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областей.

«Из прибыли канала, «Казводхоз» в 2015-2018 годах изъяло 2,8 млрд тг. на свои нужды. Также за счет средств канала содержатся экологический полигон «Апан», групповые водопроводы «Жайрем-Каражал», «Ескулинский», «Уйтас-Айдосский». Кроме того, ежегодно из бюджета канала выделяется 250 млн тг. на теплоснабжение и водоснабжение рабочих поселков Молодежный и Шидерты, а эти объекты должны находиться на балансе местных исполнительных органов. Из-за отсутствия самостоятельного юридического статуса, канал лишен возможности проводить работу по подготовке и переподготовке специалистов, регулировать уровень заработной платы своих работников и решать их социальные проблемы», - сообщил депутат.

При этом эксплуатация такого уникального сооружения требует системного подхода по ремонту и хранению электротехнического, гидромеханического и гидротехнического оборудования. Проводить такую работу могут только высококвалифицированные подготовленные кадры. А в нынешней экономической ситуации их нужно не только подготовить, но и удержать, создав соответствующие материальные и социальные условия.

Также отсутствие правовой и финансовой самостоятельности не позволяет руководству канала проводить соответствующие мероприятия по его реконструкции и модернизации.

Мажилисмен попросил рассмотреть ряд вопросов, в частности, сделать рентабельные филиалы предприятия «Казводхоза» самостоятельными, а трудные выделить и провести реабилитацию..

«В составе «Казводхоза» уже есть филиалы, которые могут оправдать себя, предоставив самостоятельность и финансовую свободу. Это канал стратегического значения - имени Сатпаева. Для сохранения уникальной инфраструктуры и финансовой независимости канала необходимо присвоить ему статус самостоятельного юридического лица. Это, в свою очередь, позволит решить многие проблемы, накопленные на данном предприятии за последние годы, и обеспечит надежными водными ресурсами город Астана и Центрально-казахстанский регион», - добавил мажилисмен.



