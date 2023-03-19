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    Сделала выбор в пользу благополучия своей страны – казахстанская студентка в Москве

    19 Марта 2023, 13:09

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Голосование на выборах в Парламент Республики Казахстан началось в воскресенье с 7 часов по местному времени на пяти участках на территории России, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам секретаря участковой избирательной комиссии №265 при Посольстве Казахстана в России Руслана Шаймаганбетова, участок в Москве будет работать в здании Посольства Казахстана с 7 до 20 часов по местному времени.

    «Граждане Республики Казахстан имеют возможность проголосовать на пяти участках при Посольстве Республики Казахстан в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Омске, Казани и Астрахани», - сообщил секретарь комиссии.

    Одной из первых на участке в столице России проголосовала студентка 2-го курса Дипломатической академии МИД РФ Даяна Кушимова.

    «Сегодня я пришла так рано, поскольку я понимаю, что у нас должна быть гражданская позиция, которая складывается из определенных ценностей, прежде всего, которые прививает нам семья, - сказала она. - Я сделала свой выбор в пользу благополучия своей страны, а значит и ее граждан, легитимной власти, за которой мы будем стоять, как за каменной стеной. Я считаю, что народу Казахстана стоит научиться жить счастливым, ведь мы этого достойны».

    Проголосовавший следом представитель старшего поколения также отметил важность участия в голосовании на парламентских выборах.

    «Долг каждого из казахстанца - отдать свой голос за будущее своей страны. Поэтому сегодня, находясь в Москве в рамках служебной командировки, мы с коллегами с самого утра прибыли на участок в Посольстве, чтобы проголосовать за будущий состав Мажилиса Парламента страны», - сказал директор департамента расследования происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Болат Наурызгали.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

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