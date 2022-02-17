Считаю решение абсолютно верным – Президент РК об инициативе обратиться к ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился мнением касательно своей инициативы обратиться к ОДКБ за помощью во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это не то решение, о котором можно было бы сожалеть. Напротив, считаю это решение абсолютно верным. Надо понимать, что вооруженные боевики разгромили Алматы и угрожали другим нашим городам. И если бы не был своевременно введен миротворческий контингент, то террористы захватили бы и другие города. Вооруженные столкновения происходили в Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте, Кызылорде. В столице была замечена подготовка террористов, которые даже готовились к нападению на Акорду», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале Qazaqstan.

По словам Президента, некоторые известные эксперты высказывают мнение, что в планах террористов был захват двух крупнейших городов Казахстана.

«Этот план схож со сценарием, примененным в Сирии, где террористы также пытались захватить Дамаск и Ракку. Миротворческий контингент ОДКБ, находясь в нашей стране, не произвел ни одного выстрела. Об этом надо говорить прямо и открыто. Его миссия заключалась лишь в защите основных стратегических объектов. И в этот момент силовые структуры Казахстана вступили в дело и дали отпор вооруженным террористам. Между силами ОДКБ и казахстанскими силовыми структурами была установлена тесная связь и координация», - заключил Глава государства.



