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    Считаю решение абсолютно верным – Президент РК об инициативе обратиться к ОДКБ

    17 Февраля 2022, 21:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился мнением касательно своей инициативы обратиться к ОДКБ за помощью во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это не то решение, о котором можно было бы сожалеть. Напротив, считаю это решение абсолютно верным. Надо понимать, что вооруженные боевики разгромили Алматы и угрожали другим нашим городам. И если бы не был своевременно введен миротворческий контингент, то террористы захватили бы и другие города. Вооруженные столкновения происходили в Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте, Кызылорде. В столице была замечена подготовка террористов, которые даже готовились к нападению на Акорду», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале Qazaqstan.

    По словам Президента, некоторые известные эксперты высказывают мнение, что в планах террористов был захват двух крупнейших городов Казахстана.

    «Этот план схож со сценарием, примененным в Сирии, где террористы также пытались захватить Дамаск и Ракку. Миротворческий контингент ОДКБ, находясь в нашей стране, не произвел ни одного выстрела. Об этом надо говорить прямо и открыто. Его миссия заключалась лишь в защите основных стратегических объектов. И в этот момент силовые структуры Казахстана вступили в дело и дали отпор вооруженным террористам. Между силами ОДКБ и казахстанскими силовыми структурами была установлена тесная связь и координация», - заключил Глава государства.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ОДКБ Правительство РК Алматинская трагедия Интервью Президента РК 17.02.2022
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