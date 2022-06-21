Счета-фактуры на 571 млн тенге выписал полицейский в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В отношении заместителя начальника отдела полиции Кербулакского района Жетысуской области начато досудебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заместитель начальника отдела полиции Кербулакского района, используя свое служебное положение, в период с 2021 по 2022 годы зарегистрировал на жителей Алматинской области субъекты малого бизнеса (ИП) в целях выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров на общую сумму 571 млн тенге», – сообщили в пресс-службе департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области.

В ведомстве отметили, что ввиду признания вины, процессуальное задержание в отношении указанного лица не производилось. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.