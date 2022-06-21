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    Счета-фактуры на 571 млн тенге выписал полицейский в Жетысуской области

    21 Июня 2022, 15:22

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В отношении заместителя начальника отдела полиции Кербулакского района Жетысуской области начато досудебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Заместитель начальника отдела полиции Кербулакского района, используя свое служебное положение, в период с 2021 по 2022 годы зарегистрировал на жителей Алматинской области субъекты малого бизнеса (ИП) в целях выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров на общую сумму 571 млн тенге», – сообщили в пресс-службе департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области.

    В ведомстве отметили, что ввиду признания вины, процессуальное задержание в отношении указанного лица не производилось. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Коррупция Судебный процесс Регионы Общество Мошенничество Жетысуская область
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