Сбой зафиксирован в работе реактора японской АЭС «Такахама»

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Четвертый энергоблок на АЭС «Такахама» в японской префектуре Фукуи автоматически прекратил работу в понедельник после того, как сработало предупреждение о быстром уменьшении количества нейтронов в блоке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Уровень нейтронов в блоке позволяет определить отклонения при ядерном распаде.

Четвертый энергоблок автоматически остановил работу около 15:20 по токийскому времени, сообщила коммунальная служба в Осаке, добавив, что в окрестностях не было зафиксировано последствий инцидента или повышения уровня радиации.

Атомная электростанция имеет четыре энергоблока и выходит к Японскому морю. Компанией-оператором АЭС является Kansai Electric Power Co.





Фото: english.kyodonews.net