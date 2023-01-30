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    Сбой зафиксирован в работе реактора японской АЭС «Такахама»

    30 Января 2023, 16:35

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Четвертый энергоблок на АЭС «Такахама» в японской префектуре Фукуи автоматически прекратил работу в понедельник после того, как сработало предупреждение о быстром уменьшении количества нейтронов в блоке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    Уровень нейтронов в блоке позволяет определить отклонения при ядерном распаде.

    Четвертый энергоблок автоматически остановил работу около 15:20 по токийскому времени, сообщила коммунальная служба в Осаке, добавив, что в окрестностях не было зафиксировано последствий инцидента или повышения уровня радиации.

    Атомная электростанция имеет четыре энергоблока и выходит к Японскому морю. Компанией-оператором АЭС является Kansai Electric Power Co.


    Фото: english.kyodonews.net

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия Япония
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