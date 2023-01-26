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    Сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов запустят в РК

    26 Января 2023, 16:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Айдын Аимбетов озвучил достижения организации за последние годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общество вот уже 17 лет успешно работает в космической отрасли и является национальным оператором дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и СВСН. Создана и успешно эксплуатируется космическая система дистанционного зондирования Земли; наземная космическая инфраструктура на базе Национального космического центра; управляет тремя космическими аппаратами (KazEOSat 1; KazEOSat 2; KazSTSat) из центров управления на территории Национального космического центра; осуществляется планирование съемок и обработка заказов клиентов», - сказал Айдын Аимбетов на расширенном заседании коллегии Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности.

    Кроме того, по его словам, организацией осуществляется круглосуточный мониторинг дистанционным зондированием территории Республики Казахстан, созданы и введены в эксплуатацию геопорталы для государственных органов Республики Казахстан. Также на этапе ввода в промышленную эксплуатацию Сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов.

    Фото: ru.wikipedia.org

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Освоение космоса Цифровой Казахстан Космос МЦРИАП
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