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    Сборная Казахстана завоевала «бронзу» на чемпионате Азии по водному поло в Сингапуре

    27 Марта 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по водному поло завоевала бронзовые медали чемпионата Азии-2023 в Сингапуре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В матче за третье место команда разгромила соперников из Таиланда со счетом 18:7. Лучшим игроком встречи был признан казахстанец Мурат Шакенов.

    Благодаря этому результату Казахстан официально получил путевку на чемпионат мира. Бронзовая медаль стала второй подряд для национальной команды на континентальном турнире.

    Ранее женская сборная Казахстана выиграла золото чемпионата Азии, победив во всех шести матчах. В финале казахстанки одолели соперниц из Узбекистан (12:6).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Водное поло Сборная Казахстана
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